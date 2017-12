Coppa Italia, Mihajlovic soddisfatto

ROMA, 20 DIC - Tanta la soddisfazione di Sinisa Mihajlovic per la conquista dei quarti di finale di coppa Italia del suo Torino. "È stata una grandissima vittoria, abbiamo fatto una bella partita e siamo riusciti a passare il turno. Sono contento per la qualificazione ma soprattutto per la prestazione e il carattere della squadra, faccio complimenti ai ragazzi - le parole dell'allenatore del Torino -. Abbiamo pareggiato due volte a San Siro e vinto due volte all'Olimpico, sono contento. Ora ci godiamo questa vittoria e da domani pensiamo al campionato dove dobbiamo fare il salto di qualità. Ci aspetta un ciclo di partite alla nostra portata".