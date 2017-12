Roma: Di Francesco, ora rifarci con Juve

ROMA, 20 DIC - "Per la nostra crescita era importante passare il turno, lo volevamo fortemente, invece abbiamo perso e ne prendiamo atto. C'è il dispiacere per un obiettivo sfumato, ma non sono preoccupato. Ho visto comunque una buona Roma e c'è stato anche un pizzico di sfortuna''; L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco commenta così l'eliminazione dalla Coppa Italia. ''Il rigore sbagliato da Dzeko? Non doveva essere lui a tirare, ma quando un giocatore sente di voler battere è giusto che lo faccia. Era convinto di fare gol, non lo ha fatto, peccato. Schick? Mi è piaciuto come si è mosso sia da solo sia in coppia con Dzeko nel 4-2-4. Il gol poi è un'iniezione di fiducia per lui, è in crescita". Di Francesco lamenta una mancanza di attenzione difensiva e la solita difficoltà a concretizzare, ma per il ko "non sento di dover chiedere scusa a nessuno perché la squadra ha dato il massimo. Questa sconfitta fa girare le scatole, ora andiamo a Torino col desiderio di rifarci" nello scontro diretto con la Juventus''.