Stadio Firenze: Nardella replica a Viola

FIRENZE, 20 DIC - Sulla realizzazione del nuovo stadio a Firenze "non rispondiamo con le parole, ma con i fatti; e i fatti che riguardano l'amministrazione comunale li conoscono tutti". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha replicato in Palazzo Vecchio ai cronisti che gli chiedevano delle parole del patron viola Diego Della Valle, che oggi ha detto che la costruzione della struttura "non dipende da noi". Intanto, sarà ora compito degli uffici di Palazzo Vecchio confrontarsi con i tecnici della Fiorentina sulla condivisione di un nuovo cronoprogramma sulla base della verifica dello stato attuale di avanzamento della progettazione. Quanto alle tempistiche per l'approvazione della variante urbanistica sul quadrante di Castello, operazione preliminare per lo spostamento nell'area del mercato ortofrutticolo, in modo da liberare gli spazi che interesseranno la costruzione del nuovo stadio a Novoli, il Comune calcola di poterci arrivare al massimo entro maggio.