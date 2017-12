Della Valle:amo Firenze ma ora non torno

FIRENZE, 20 DIC - "In questo momento non so dire se cederemo la Fiorentina, il cuore vorrebbe altro. Ma sento ancora cori dalla curva contro di me. Rispetto il tifo caldo, se certi tifosi rispettassero anche me sarebbe bello. Capisco siano arrabbiati per i mancati investimenti però le continue e pesanti offese personali mi hanno destabilizzato". Così Andrea Della Valle ai media fiorentini a margine dell'inaugurazione dello stabilimento Tod's. "Ho sempre sentito vicina la città, ma se i soliti fanno la voce grossa è un condizionamento pesante - ha continuato - Dovessi tornare ricomincerebbe tutto e io non voglio porgere l'altra guancia, non ho ancora superato questo trauma. La mia risposta fin qui è stata creare una società molto forte. Tornerò quando mi sentirò pronto, ora non sarebbe giusto, specie nei confronti di Firenze che continuo ad amare".