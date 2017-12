Inter. Nagatomo, Spalletti è fortissimo

MILANO, 20 DIC - ''Spalletti è fortissimo, è piccolo ma è forte. Ci dice sempre che facciamo risultato se siamo pronti e per riuscirci, bisogna allenarsi bene. Si fa un bell'esame se avete studiato durante la settimana''. Il difensore dell'Inter Yuto Nagatomo, a Inter Tv, racconta i metodi di Luciano Spalletti per caricare la squadra prima delle partite. ''Mi sento una responsabilità addosso. Per me l'Inter è un grande onore e orgoglio'', ammette Nagatomo. Qualche settimana fa, il terzino si è guadagnato anche la standing ovation di San Siro: ''Mai visto una cosa così, gli interisti sono appassionati. Ci aiutano e ci sostengono sempre. Sono sempre vicini. Tifosi italiani sono più passionali, caldi''. Nagatomo si racconta, dallo yoga prima della partita, all'alimentazione sempre molto controllata, fino alla laurea e indica i suoi idoli sportivi: ''Maicon e Zanetti. Ho giocato con loro, sono fortissimi. Fisicamente e tecnicamente. Andavo d'accordo con Materazzi, Sneijder, Cassano. Un rapporto fantastico con loro''.