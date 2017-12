C.Italia: Iachini, contento di reazione

BERGAMO, 20 DIC - "Non volevamo snobbare la competizione, ma dovevamo verificare il percorso di crescita di alcuni ragazzi come Cassata, Pierini e Frattesi. Specie nel primo tempo abbiamo perso troppi duelli in mezzo al campo, ma nel secondo è stato un altro tipo di partita e la squadra ha creato i presupposti per rimetterla in piedi". E' moderatamente soddisfatto Giuseppe Iachini, nonostante il suo Sassuolo sia uscito dalla Coppa Italia, battuto 2-1 a Bergamo. "Alla fine se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire, ma sono contento della reazione e del rientro in campo nella ripresa col piglio giusto - osserva l'allenatore - Era difficile per una squadra con molti cambi contro un gruppo che si conosce bene da un anno e mezzo e sta facendo anche l'Europa League. Dopo tutto sto lavorando qui da tre settimane".