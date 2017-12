C.Italia: Gasperini, formula penalizza

BERGAMO, 20 DIC - "Globalmente è stata una buona gara, anche se nel primo tempo avremmo potuto segnare di più e sul gol del Sassuolo non siamo riusciti a rimediare a un nostro errore". Così Gian Piero Gasperini dopo il passaggio di turno dell'Atalanta in Coppa Italia: "Quando si giocano tre partite in sei giorni è giocoforza schierare quelli che di solito non giocano o giocano meno", spiega il tecnico che critica la formula della competizione, ma ancor più il calendario: "Ai quarti il 2 gennaio andremo a giocarcela a Napoli, ma certo siamo in una posizione difficile perché il 30 dicembre abbiamo il Cagliari e il 6 gennaio andremo in casa della Roma". La testa è già al turno di campionato di sabato a San Siro: "Arriviamo da un buon momento, anche quella di oggi è una vittoria che conta e mi preoccupa che il Milan stia vivendo una brutta situazione perché comunque siamo a pari punti e sarà una sfida combattuta".