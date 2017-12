Coppa Italia: Atalanta ai quarti

BERGAMO, 20 DIC - L'Atalanta ha battuto il Sassuolo 2-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove il 2 gennaio affronterà in trasferta il Napoli. Reti di Toloi al 16', Cornelius al 33' e autogol di Toloi al 74'. L'Atalanta ha chiuso l'incontro in 10 uomini per l'espulsione di Kurtic all'89'.