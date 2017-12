Serie B: cambia arbitro Spezia-Avellino

ROMA, 20 DIC - Cambia l'arbitro di Spezia-Avellino. La Federcalcio ha comunicato che l'incontro, valido per la 20/a giornata del campionato di serie B (in programma domani alle 20:30) non sarà diretta da Antonello Balice di Termoli, ma da Ivano Pezzuto di Lecce. Questi gli arbitri del prossimo turno: Ascoli-Pescara: Baroni; Bari-Parma: Piccinini; Cesena-Palermo: Sacchi; Cittadella-Carpi: Pillitteri; Empoli-Brescia: Rapuano; Frosinone-Entella: Serra; Novara-Perugia: Nasca; Salernitana-Foggia: Marini; Spezia-Avellino: Pezzuto; Ternana-Pro Vercelli: Saia; Venezia-Cremonese (oggi, ore 20.30): La Penna.