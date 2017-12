Samp, Ferrero non deve decadere da N.1

GENOVA, 20 DIC - Massimo Ferrero non deve più decadere dalla carica di presidente della Sampdoria dopo il patteggiamento per il caso Livingston. La Federcalcio ha comunicato alla Sampdoria il parere della Corte Federale d'Appello."Non deve più ritenersi applicabile a Massimo Ferrero, l'art. 22 bis, comma 1, delle Noif". L'articolo porta al decadimento dalla carica in seguito a condanne, ma nel caso specifico Ferrero aveva patteggiato. I primi a complimentarsi con Ferrero sono stati i suoi dipendenti e tutto lo staff, dirigenziale e tecnico. Ferrero, nonostante il primo parere non positivo, non si era in realtà mai dimesso dalla carica di presidente e aveva continuato il suo lavoro pur soffrendo per non poter interpretare al meglio il suo ruolo istituzionale. Il presidente, fanno sapere fonti interne al club, è apparso molto sollevato e soddisfatto per la comunicazione della Figc.