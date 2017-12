C.Italia, protesta tifosi Atalanta

BERGAMO, 20 DIC - Contestazione dei tifosi dell'Atalanta in occasione dell'ottavo di finale di Coppa Italia con il Sassuolo. Nel mirino, a stadio semideserto, l'ora scelta per il calcio d'inizio, le 15. Tre striscioni campeggiano in Curva Nord Pisani: "La tv impone questo orario: non vi fa schifo questo scenario?", "Comanda la televisione muore la passione" e "Il calcio è della gente: chi decide questi orari non capisce niente".