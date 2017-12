Berlusconi, Milan a una punta non va

MILANO, 20 DIC - "Al bravo Rino mando i più affettuosi auguri ma vedo ancora il Milan con una punta e con questo modulo non si va da nessuna parte". Come ai predecessori, anche a Gattuso arrivano i consigli tattici di Silvio Berlusconi, ex presidente "ancora tifosissimo, che - ha detto a PremiumSport - vede il Milan giocare in un certo modo, sente un forte dolore, e non riesce quasi nemmeno a vedersi tutta la partita". Per l'ex premier servono due punte, "una delle quali Suso, e dietro Bonaventura che gioca alla Kakà, e non è molto inferiore a Kakà".