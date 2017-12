Mondiali, Fifa a caccia di sponsor

ZURIGO, 20 DIC - La Fifa è a caccia di sponsor per l'edizione 2018 del mondiale di calcio in Russia. A meno di sei mesi dalla partita inaugurale, 21 dei 34 spazi programmati sono ancora disponibili. Una nuova categoria, di terzo livello, con 20 slot continentali al momento ha trovato un solo sponsor, la russa Alfa-Bank. La Federazione mondiale è quindi tornata in Cina per cercare nuovi partner e l'ultimo arruolato è il produttore di latte Mengniu Group, che ha firmato per il torneo del prossimo anno, unendo i marchi Hisense e Vivo nella categoria di sponsor di secondo livello. Yogurt da bere e gelati preconfezionati sono assicurati.