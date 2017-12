A.Della Valle, non interessati a Ascoli

ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 DIC - "E' del tutto infondata la notizia di un interessamento della mia famiglia, a qualsiasi livello, per l'Ascoli Picchio. Come si dice oggi è assolutamente una fake news". Lo ha detto Andrea Della Valle, intervenendo con il fratello Diego alla inaugurazione dello stabilimento della Tod's, l'azienda calzaturiera di famiglia, nella zona terremotata di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). "Siamo ancora molto impegnati con la Fiorentina. Seguiamo l'Ascoli come squadra della nostra regione e facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro" ha aggiunto. Sulla frattura fra i tifosi e il patron bianconero Francesco Bellini, industriale farmaceutico italo-canadese, Andrea Della Valle ha osservato che "non lo conosco personalmente, ma da amici comuni so che si è molto impegnato per l'Ascoli, anche con grande passione inizialmente, visto che si tratta della squadra della sua città. Ai tifosi bianconeri dico di dargli fiducia perché sono certo che saprà fare bene per l'Ascoli".