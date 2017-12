Arezzo, giocatori in stato di agitazione

ROMA, 20 DIC - L'Aic annuncia "lo stato di agitazione dei calciatori professionisti tesserati con l'US Arezzo s.r.l. e indice sin d'ora lo sciopero per sabato 30 dicembre 2017 auspicando che il club adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute, quantomeno per le mensilità di settembre ed ottobre 2017, e a tutte le obbligazioni contrattuali nel termine di mercoledì 27 dicembre, in modo da evitare l'esercizio del diritto di sciopero. I giocatori dell'Arezzo - spiega l'Aic - lamentano l'estrema incertezza in cui versano i lavoratori della società I calciatori non hanno ricevuto ancora gli stipendi relativi a settembre ed ottobre e saranno costretti a subire penalizzazioni sportive a causa dei ritardi e delle carenze societarie. Non vi è stata alcuna comunicazione formale della nuova proprietà in ordine alle tempistiche previste per i pagamenti. Nonostante questo i calciatori, con grande senso di responsabilità, e disciplina si sono resi disponibili per la prossima trasferta in Sardegna".