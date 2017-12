Viareggio Cup, ci sarà anche la Juve

VIAREGGIO (LUCCA), 20 DIC - La Juventus (che con il Milan ha vinto per 9 volte il torneo) prenderà parte alla 70/a edizione della Viareggio Cup La notizia è stata ufficializzata dal presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi che ha anche annunciato l'adesione del Cagliari. La Juventus sarà guidata dal tecnico Alessandro Dal Canto che nella scorsa stagione guidò la formazione Primavera dell'Empoli alla finalissima poi, persa ai calci di rigore con il Sassuolo, mentre la formazione bianconera, guidata dall'attuale tecnico del Bari Fabio Grosso, venne eliminata negli ottavi di finale dal Bruges ai calci di rigore. Sempre nello scorso torneo il Cagliari mise in vetrina il giovane coreano Han che dopo poche settimane debuttò nel massimo campionato di serie A (segnando un gol contro il Torino) e che in questa stagione è uno dei protagonisti della serie B con la maglia del Perugia. La Viareggio Cup si svolgerà dal 12 al 28 marzo 2018.