In Italia tutti pazzi per il Clasico

ROMA, 20 DIC - Gli appassionati dello sport principe hanno un appuntamento il 23 dicembre per vedere la partita per eccellenza del calcio spagnolo: Real Madrid e Barcellona si confronteranno al Santiago Bernabéu nel primo Clásico de La Liga 2017/18. Un incontro che non può essere definito derby, ma che è sinonimo di una rivalità leggendaria tra i due club più titolati del campionato spagnolo. In vista di questo grande evento, StubHub - piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay - ha condotto un'indagine tra gli appassionati di calcio di diverse parti del mondo (Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Argentina, Messico, Brasile) per comprendere come Il Clásico viene vissuto in Spagna e all'estero e, in secondo luogo, ha sviluppato una landing page dedicata ai risultati della survey. Il sondaggio evidenzia che tutti gli intervistati (100%) - italiani, spagnoli e gli altri Paesi stranieri - seguono il match, il che conferma la sua rilevanza a livello internazionale.