Inter: Spalletti, su Sabatini parli club

MILANO, 19 DIC - "Le parole di Sabatini? Secondo me la prima a parlare dev'essere la società per dire quali sono le linee da seguire in questo mercato". Lo dice Luciano Spalletti, senza entrare nel merito di quanto dichiarato poco prima dal responsabile dell'area tecnica di Suning. Walter Sabatini ha aperto all'arrivo di rinforzi nel mercato di gennaio. "E' meglio fare prima un programma ben preciso, che sia chiaro a tutti quelli a cui sono care le sorti dell'Inter. I nostri tifosi - continua Spalletti -, devono sapere quali sono le nostre intenzioni e dobbiamo essere più veri. Se si può, dobbiamo cercare di migliorare la rosa, il che non è facile. Abbiamo numericamente comunque una rosa che ci permette di perseguire i nostri obiettivi, per arrivarci però si passano dei momenti di difficoltà, servono delle reazioni importanti". L'allenatore nerazzurro allontana anche le voci di un possibile addio di Joao Mario già a gennaio: "A me non ha detto che vuole andare a giocare da un'altra parte".