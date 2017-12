Fassone: Ritiro per capire valori Milan

MILANO, 19 DIC - "Questi giorni di ritiro insieme assumono un rilievo speciale per parlarci, stare insieme, scoprire cosa non va e risolvere i problemi. Perché questo gruppo ha bisogno di capire il valore di essere al Milan". Così l'ad del club rossonero, Marco Fassone, motiva la scelta di spedire la squadra in ritiro "fino a data da definirsi". "Abbiamo annullato la cena di Natale, perché non c'erano le condizioni per festeggiare, né fingere che non fosse successo niente - aggiunge Fassone, dal palco della presentazione del libro del giornalista Carlo Pellegatti 'Favole portafortuna per tifosi milanisti da 0 a 99 anni' -. Abbiamo lasciato passare la serata di domenica, c'è stato un momento di grande depressione: pensavamo ci fosse lo spirito giusto, eravamo preparati e convinti che potessimo svoltare".