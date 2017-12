Coppa Italia: Toro sogna bis Olimpico,

TORINO, 19 DIC - Il Torino prova a fare il bis all'Olimpico di Roma. Dieci giorni dopo il 3-1 alla Lazio, in campionato, i granata sognano un altro colpaccio, questa volta contro i giallorossi, domani pomeriggio in Coppa Italia. Mihajlovic - che non ha parlato alla vigilia - non si fa troppe illusioni. Ma chiede ai suoi quantomeno un'uscita di scena dignitosa da una competizione nella quale il Torino da tanti anni ormai non riesce più a farsi strada. Punto interrogativo accanto al nome di Belotti, alle prese con un leggero affaticamento muscolare; assenti gli infortunati Ljajc e Ansaldi, il tecnico serbo potrebbe assegnare una maglia da titolare a Edera, che con la Lazio ha segnato il primo suo gol in serie A.