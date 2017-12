Milan: Fassone, ko Verona umiliazione

MILANO, 19 DIC - "Abbiamo vissuto la sconfitta di Verona come un'umiliazione che non si deve ripetere". Così l'ad del Milan Marco Fassone parla della crisi del Milan, reduce da 5 punti in 5 gare. "Speriamo che non ci vogliano 99 anni per tornare a vincere" ha aggiunto con una battuta intervenendo alla presentazione del libro del giornalista Carlo Pellegatti 'Favole portafortuna per tifosi milanisti da 0 a 99 anni'.