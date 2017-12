Brasile:Var anche nel campionato carioca

RIO DE JANEIRO, 19 DIC - Anche il Brasile ha deciso di dotarsi della Var, che fa tanto discutere in Italia e Germania. A partire dall'inizio del nuovo anno la video assistenza agli arbitri verrà sperimentata nel campionato carioca, ovvero dello Stato di Rio de Janeiro, dove il sistema sarà utilizzato, per mancanza di fondi, solo "nei 10 match decisivi", come ha precisato il presidente della Federcalcio di Rio (Ferj), Rubens Lopes. Il dirigente ha detto anche che è stato raggiunto un accordo "con l'impresa svizzera Dartfish per testare un modello più economico di questa tecnologia, ma sempre secondo il protocollo della Fifa". Il costo dell'esperimento è stato stimato in 5.000 reais (circa 1.300 euro) a partita. Inizialmente la Var carioca servirà solo a 'studiare' le prestazioni dei direttori di gara, che dal 2019 verranno a tutti gli effetti chiamati in causa dai colleghi alla moviola per la segnalazione di eventuali sviste e cose che sul campo possono essere sfuggite.