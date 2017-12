Milan, iniziato il ritiro a oltranza

MILANO, 19 DIC - È iniziato il ritiro anti-crisi del Milan, deciso "fino a data da definirsi" dopo la brutta figura di domenica a Verona. I giocatori di Rino Gattuso si sono ritrovati a Milanello dopo pranzo per il primo allenamento in vista della sfida di sabato a San Siro contro l'Atalanta. "Il Milan deve lottare e deve ripartire il più presto possibile" si legge sul consueto commento alla rassegna stampa pubblicato sul sito del club, in cui si ribadisce che erano "completamente false" le voci sulle dimissioni presentate ieri dall'allenatore. "Ieri a Casa Milan, la società e il tecnico hanno lavorato duro per programmare il lavoro durante i giorni di ritiro e per fare le analisi utili ad uscire dal momento difficile - si chiarisce nella nota -. Tutte le componenti del club sono stimolate e impegnate su questo fronte, per far sì che la scelta condivisa del ritiro venga vissuta in maniera utile, matura e costruttiva".