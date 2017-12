Sfogo Mattioli, Spal penalizzata da Var

ROMA, 19 DIC - "Non mi voglio lamentare, ma certo incontrare certe squadre con più esperienza di noi non ci hanno aiutato, e neanche alcune decisioni arbitrali come il Var, e mi riferisco anche alla partita con la Roma. Ora continuiamo a giocare speranzosi che qualche volta guardino anche qualcosa a nostro favore". È lo sfogo del presidente della Spal, Walter Mattioli, intervenuto a Roma per l'annuncio della convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo in merito ai finanziamenti di ristrutturazione dello stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. "Mi aspettavo qualcosa in più, 3-4 punti in più questa squadra li potrebbe avere se alcune partite le gestivamo in modo diverso", ha aggiunto il patron spallino, che sulla salvezza della sua squadra resta speranzoso: "L'impegno più grande è quello di salvare la categoria, ci adopereremo per salvare in tutti i modi la Serie A. È l'anno più difficile, ci sarà da lottare ma secondo me alla fine ce la faremo".