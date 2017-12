Un turno di stop per Suso e Romagnoli

ROMA, 19 DIC - Una giornata di squalifica per i milanisti Suso e Romagnoli. Lo ha deciso il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle gare della 17/a giornata di serie A, svoltasi lo scorso fine settimana. Suso era stato espulso a Verona per un "grave fallo di gioco", mentre Romagnoli è stato fermato perché ammonito domenica sotto diffida. Per una giornata sono stati squalificati anche Vecino dell'Inter, Buchel del Verona e Cigarini del Cagliari. Non è invece stata presa in considerazione, dopo l'esame dei filmati tv, la segnalazione del procuratore federale nei confronti del cagliaritano Fabio Pisacane per un intervento sul romanista Patrick Schick. "Il comportamento di Pisacane è stato visto dall'arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo giudice", informa la nota della Lega di A. Dovrà invece stare lontano dalla panchina nel turno prenatalizio, e pagare una multa di 5mila euro, l'allenatore del Crotone, Walter Zenga, per l'espulsione per proteste rimediata contro il Chievo.