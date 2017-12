Allegri, non prendere Genoa alla leggera

TORINO, 19 DIC - Oltre che Dybala, contro il Genoa in Coppa Italia nella Juventus giocheranno Bernardeschi e Rugani, e ci sarà spazio anche per Marchisio. Quasi sicuro il ritorno di Chiellini, a disposizione anche Lichtsteiner. "La partita con il Genoa - ha sottolineato Massimiliano Allegri - fondamentale per il percorso che porta alla finale di Coppa Italia. Ed è una gara pericolosa: se la prendi alla leggera, rischi di cadere. E non deve succedere, altrimenti usciremmo da una competizione che dobbiamo giocare per vincere". "Di Francesco non ha bisogno dei miei complimenti: è stato bravo a dare equilibrio alla Roma Ha fatto bene a Sassuolo e si sta ripetendo a Roma - è il punto di vista di Allegri -, una piazza complicata, difficile che lui conosce perché ci ha giocato. La Roma è una squadra ben strutturata, con giocatori importanti: concedono poche occasioni da gol, non è un caso che Alisson sia poco impegnato. Se non sbaglio, ha vinto cinque o sei volte per 1-0. Sabato sarà una partita bella ma ci penseremo da giovedì".