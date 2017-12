Samp, Zapata in forse per Napoli

GENOVA, 19 DIC - Duvan Zapata rischia di saltare la gara di sabato al San Paolo contro il Napoli. La Sampdoria spera di recuperare in extremis l'attaccante colombiano, ex di turno, ma non sarà facile. Zapata è stato sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio di domenica contro il Sassuolo, che hanno evidenziato una sofferenza all'adduttore lungo della gamba sinistra. Per questo motivo l'attaccante è stato sottoposto subito a terapie. Il Napoli sarebbe una sfida particolare per Zapata, 10 presenze e cinque gol quest'anno in campionato con i blucerchiati, che avrebbe ritrovato il club partenopeo da cui la Sampdoria lo aveva prelevato quest'estate a titolo definitivo. Zapata aveva indossato la maglia del Napoli dal 2013 al 2015 realizzando 11 gol in 37 partite.