Allegri, Dybala con Genoa può sbloccarsi

TORINO, 19 DIC - "Domani Dybala gioca: è intelligente e capisce che sarà una partita importante per lui e per la Juventus". Massimiliano Allegri rilancia l'argentino dopo due panchine consecutive in campionato, preannunciando la sua presenza dal 1' in Coppa Italia contro il Genoa: "Ha lavorato bene, domenica a Bologna quando è entrato ha fatto bene - spiega il tecnico della Juventus -. Domani è una partita da vincere, a lui può essere utile per sbloccarsi e tornare al gol. Per lui è un'occasione importante ma non deve essere un problema, non è un goleador: deve distribuire assist altrimenti si snatura. Passare il turno ci darebbe spinta importante per la partita con la Roma. Con un'eliminazione, invece, avremmo uno spirito diverso perché saremmo usciti da una competizione che vogliamo vincere", ha aggiunto Allegri. "La Coppa Italia è uno degli obiettivi della Juve, l'abbiamo vinta gli ultimi tre anni e dobbiamo creare i presupposti per arrivare in finale". Non convocati Buffon, De Sciglio, Cuadrado e Mandzukic.