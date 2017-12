Icardi, vincere col Sassuolo e ripartire

MILANO, 18 DIC - "Ci troviamo qui non con un risultato bellissimo nell'ultima partita, ma anche per festeggiare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Sabato affrontiamo il Sassuolo, una squadra che gioca bene, noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, dobbiamo ripartire da subito. Speriamo di finire bene questo anno e iniziare bene il prossimo". Il capitano dell'Inter Mauro Icardi vuole subito voltare pagina dopo la sconfitta contro l'Udinese, la prima in questa stagione per la squadra nerazzurra. Sabato l'Inter sarà impegnata a Reggio Emilia, poi il 27 ci sarà il derby che vale l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. "Speriamo di segnare, non so se un'altra tripletta - promette Icardi - ma almeno fare una gara buona per regalare una gioia ai tifosi. Giocare a Natale? Eravamo abituati in maniera diversa, prima andavamo noi a casa, ora portiamo tutti la famiglia qui. Un bel cambiamento".