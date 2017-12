Torino: Ljajic ha distrazione muscolare

TORINO, 18 DIC - Distrazione al muscolo bicipite femorale destro. Questa la diagnosi dell'infortunio di Adem Ljajic dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore del Torino. Nei prossimi giorni, spiega il club sul suo sito internet, sono previsti ulteriori controlli per il numero 10 granata. Lavoro differenziato nell'allenamento odierno per Bonifazi, mentre Barreca ha ricominciato a lavorare in parte con il gruppo.