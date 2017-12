Inter: Thohir, con Suning va tutto bene

MILANO, 18 DIC - ''Il mio rapporto con Suning è sereno. Ci siamo incontrati diverse volte, in Cina come a Milano. Va tutto bene. Le notizie circolate non sono vere''. Il presidente dell'Inter Erick Thohir, a Goal.com, smentisce le voci circolate nelle ultime ore riguardo presunti dissapori con il Suning. La causa, sempre secondo le stesse voci, sarebbe una diversa valutazione economica delle quote di minoranza del club ancora in possesso di Thohir. La proprietà cinese sarebbe decisa a liquidare il presidente con 42 milioni di euro mentre Thohir ne chiederebbe 200.''Luciano Spalletti sta facendo molto bene - continua poi Thohir - ora bisogna consolidarsi per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo a metà stagione e l'Inter è nelle posizioni di vertice. Visto che l'anno prossimo le squadre italiane che andranno in Champions League saranno quattro, sono molto ottimista per il raggiungimento di questo traguardo''.