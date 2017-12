Messi, vinciamo e passiamo bel Natale

ROMA, 18 DIC - "Sarebbe bello vincere sabato, per accrescere il vantaggio in classifica e passare un bel Natale": così Leo Messi, premiato oggi come miglior marcatore della Liga, 'Pichichi', della passata stagione, durante la cerimonia organizzata dal quotidiano 'Marca'. "Ringrazio i miei compagni con i quali voglio condividere il riconoscimento. Il nostro obiettivo devono essere i titoli". Alle porte c'è adesso il 'Clasico' contro il Real fresco campione del mondo per club: "Sarebbe importante vincerlo, è sempre una partita speciale, contro il Real e al Bernabeu. Vincere poi ci darebbe un vantaggio importante, anche se il campionato è lungo, ma ci farebbe comunque passare un buon Natale e sarebbe un bel modo di salutare l'anno", ha aggiunto il fuoriclasse argentino che ha parlato anche del prossimo Mondiale: "Una finale Spagna-Argentina? Non so se accadrà, ma sarebbe bello poter giocare di nuovo una finale di Coppa del Mondo e magari essere più fortunati".