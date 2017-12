Coppa Italia: Juve e Roma favorite

ROMA, 18 DIC - L'Udinese è in forma ma contro un Napoli che ha ritrovato la strada in Coppa Italia sarà in salita. E' la previsione dei quotisti Snai che, nel quarto di finale in programma domani sera, vedono gli azzurri di Maurizio Sarri favoriti a 1,30. Un blitz friulano a Fuorigrotta fa salire la quota a 8,50, mentre il pareggio si posiziona a 5,50. Poco complicate anche le strade di Juve e Roma, impegnate rispettivamente contro Genoa e Torino: i bianconeri la spuntano sui grifoni a 1,25 (pari a 5,50 e colpo Genoa a 11,00), i giallorossi conducono a 1,50 sul Torino, contro il 4,25 sulla 'X' e il 6,00 per il '2'. L'altro ottavo tra Atalanta e Sassuolo propende per i bergamaschi favoriti a 1,63, contro il 5,25 del segno '2' e il 3,85 del pareggio.