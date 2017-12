Ultrà, per Agnelli pena esaurita

ROMA, 18 DIC - La sanzione per Andrea Agnelli per la vicenda ultrà finisce oggi: è questa, apprende l'Ansa, la decisione della corte federale della Figc che ha ridotto così la squalifica iniziale di dodici mesi al presidente Juve, per i rapporti non consentiti con i tifosi, aggiungendo però una multa di 100 mila euro. La corte federale delle Figc, oltre alle sanzioni per Andrea Agnelli, ha inflitto alla Juventus una multa di 600 mila euro e ha chiuso per un turno la curva dei tifosi bianconeri allo Juve Stadium, nel processo di appello per i rapporti non consentiti con i tifosi. La chiusura della curva varra' per la prima partita casalinga del 2018, Juventus-Genoa del 21 gennaio.