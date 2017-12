Marchionne:Maserati in F1?E' nella testa

MARANELLO (MODENA), 18 DIC - Dopo il rientro di Alfa Romeo con Sauber motorizzata Ferrari, c'è spazio per un rientro anche di Maserati in Formula 1? Sergio Marchionne risponde così: "Un piano c'è. Una possibilità c'è. Ma in realtà no. Mi spiego meglio. Per ora è un'opzione, un piano che ho nella testa. Ma intanto bisogna vedere come va con l'Alfa, esporre due macchine insieme penso sia una cosa da non fare, per quanto credo che sia possibile e auspicabile un ritorno del Tridente". Marchionne ha aggiunto che intanto l'Alfa farà esperienza con Sauber "ma tra un po' di anni svilupperà da sè la propria vettura. Ha le competenze e le tecnologie per fare da sè".