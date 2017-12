Pescara: Zeman dirige l'allenamento

PESCARA, 18 DIC - Zdenek Zeman sta dirigendo regolarmente in questi minuti l'allenamento del pomeriggio dei biancazzurri presso il campo centrale del centro sportivo Poggio degli Ulivi. Il tecnico boemo, attaccato pesantemente dopo la gara di ieri con il Novara, dal presidente Daniele Sebastiani per dichiarazioni rilasciate sabato, al momento resta al suo posto, anche se non sono da escludere colpi di scena nelle prossime ore. La squadra ha lavorato sotto gli occhi dei due direttori sportivi Giuseppe Pavone e Luca Leone che poco prima della seduta tecnico-atletica, hanno parlato per alcuni minuti con squadra e staff tecnico negli spogliatoi. I due direttori non hanno però rilasciato dichiarazioni. Al Poggio non si è visto il presidente Daniele Sebastiani. Alcuni tifosi presenti oggi al Poggio, all'ingresso in campo di Zeman, lo hanno applaudito.