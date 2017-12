Conte, basta speculare sul mio futuro

LONDRA, 18 DIC - Dopo le nuove voci sul suo futuro lontano da Londra, Antonio Conte ha sbottato, chiedendo più rispetto per se stesso e per i suoi risultati sulla panchina del Chelsea. La settimana scorsa, alla vigilia della sfida contro il Southampton, sui quotidiani britannici è rimbalzata l'indiscrezione, probabilmente trapelata dalla stanza dei bottoni del Chelsea, del possibile ritorno a Stamford Bridge di Carlo Ancelotti. Rumors che confermano gli attuali rapporti freddi tra Conte e la dirigenza dei Blues. "Ma io merito un po' più di rispetto per quello che ho fatto l'anno scorso - la difesa di Conte -. E anche per quello che sto facendo quest'anno. Leggo oggi settimana che il club ha contattato un tecnico diverso per la prossima stagione. Per me non è un problema, ma lo può diventare per la squadra. Restare? Sì, vorrei restare, il mio contratto prevede una stagione in più. Ma in questo momento la mia concentrazione è rivolta totalmente al Chelsea, per migliorare i miei giocatori e la squadra".