Samp: Giampaolo, Sarri un maestro

GENOVA, 18 DIC - "Dobbiamo essere bravi a ritrovare la via maestra con la giusta lucidità: sono certo che questa squadra darà grandi soddisfazioni". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, analizza il momento di flessione della squadra. Il tecnico della Sampdoria è stato protagonista dell'incontro organizzato dall'Unione Sportiva Stampa Italiana della Liguria nella sede del Coni regionale nell'ambito degli incontri per gli aggiornamenti professionali dei giornalisti. In 'cattedra' per un giorno e poi al termine l'analisi del momento doriano: "In questo periodo stiamo pagando in termini di brillantezza - ha sottolineato - anche per il fatto di aver giocato ogni tre giorni". Giampaolo è fiducioso per il futuro e intanto aspetta il Napoli di Maurizio Sarri che lo aveva preceduto sulla panchina dell'Empoli: "Dal mio punto di vista Sarri è uno dei migliori allenatori d'Europa - ha concluso il tecnico doriano -, è davvero un maestro di calcio che ha fatto della cura del particolare una ragione di vita".