Pescara, oggi incontro Sebastiani-Zeman

PESCARA, 18 DIC - Si saprà nel pomeriggio se Zdenek Zeman sarà ancora l'allenatore del Pescara. La decisione arriverà dopo un incontro che lo stesso allenatore avrà prima dell'allenamento della squadra al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo (Pescara) con il presidente Daniele Sebastiani, furioso dopo le parole del tecnico sabato mattina in conferenza stampa, quando aveva detto di essersi dimesso lo scorso 1 settembre, e di avere una squadra che ha poca voglia di vincere. Proprio ieri il massimo dirigente biancazzurro aveva risposto per le rime al boemo, dicendo di dover valutare la sua posizione dopo un colloquio. Ieri, nonostante la vittoria per 1-0 sul Novara, i tifosi della curva nord avevano contestato Zeman e Sebastiani. In caso di addio di Zeman, si fanno i nomi di Di Carlo, Stellone e Drago. Il Pescara tornerà in campo in campionato giovedì 21 dicembre ad Ascoli Piceno.