City, 25 mln per trattenere Guardiola

ROMA, 18 DIC - Primo posto solitario in Premier League, primo posto nel girone Champions, record d'imbattibilità (in Europa interrotto dall'ininfluente sconfitta all'ultimo turno contro lo Shakhtar Donetsk): la grande stagione del Manchester City porta la firma in primis di Pep Guardiola arrivato in Inghilterra nell'estate 2016 con un contratto triennale che adesso la dirigenza dei Citizens intende allungare. Lo riportano oggi i media britannici che hanno intenzione di proporre al 46enne tecnico catalano altri 4 anni di contratto e un robusto ritocco d'ingaggio: dai 16 milioni a 22 milioni di sterline l'anno (circa 25 milioni di euro), facendolo diventare l'allenatore più pagato al mondo.