Calcio: Benevento-Spal 1-2

BENEVENTO, 17 DIC - La Spal ha battuto il Benevento 2-1 (0-0) nel posticipo della 17/a giornata della serie A. Succede tutto nella ripresa: sanniti in vantaggio al 14' sugli sviluppi di una punizione battuta da Ciciretti e deviata nella propria porta da Cremonesi. Il pareggio della Spal arriva dopo appena cinque minuti con Floccari che dopo altri cinque minuti segna il gol del vantaggio che vale la vittoria della Spal. Tre punti pesanti per la formazione di Semplici che aggancia il Genoa a quota 14 punti, scavalcando il Verona mentre il Benevento resta ultimo in classifica con un solo punto.