Samp: Giampaolo, noi poco brillanti

GENOVA, 17 DIC - Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Sampdoria, eliminata in settimana anche dalla Coppa Italia. "Probabilmente siamo un po' più sporchi fisicamente - ha spiegato l'allenatore della Samp, Marco Giampaolo-. Quando arrivi a ridosso di questo periodo e giochi diverse partite ravvicinate devi avere la forza di recuperare, altrimenti rischi di sporcarti fisicamente e perdi lucidità, ma non voglio nessun alibi: il Sassuolo stava meglio sul piano fisico ed era più brillante. La loro è una vittoria che non voglio discutere. Avevano una gamba diversa oltre ad essere bravissimi nell'uno contro uno offensivi. Peccato perché la partita potevamo comunque portarla a casa almeno con un pareggio", ha osservato. "Oggi abbiamo perso alla fine come successo con la Lazio e con la Fiorentina in Coppa Italia - ha concluso - Sono sicuro che sapremo rimetterci in carreggiata. Sarà importante adesso arrivare alla sosta nel miglior modo possibile".