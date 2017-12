Sassuolo: Iachini, vittoria meritata

ROMA, 17 DIC - Applausi a scena aperta dal pubblico di casa per Giuseppe Iachini, ex allenatore della Samp, che si è scusato con la Gradinata Sud per la vittoria conquistata. E' stato lo stesso tecnico a spiegare il suo gesto finale. "Perché sono i miei tifosi, e lo dico perché non saranno mai "ex tifosi", e io posso solo ringraziarli. Oggi ho dato loro un'amarezza che capisco sul piano umano, ma noi siamo venuti qua con grande rispetto perché sapevamo di affrontare la sorpresa del campionato". Un Iachini soddisfatto di come la sua formazione si è espressa. "Li abbiamo aggrediti andando a giocare alti, in verticale e in profondità - ha spiegato -. In velocità siamo riusciti ad essere pericolosi. Nel secondo tempo l'abbiamo fatto meglio e piano piano abbiamo creato i presupposti per sbloccare la partita rimanendo però sempre equilibrati e compatti senza concedere più di tanto. Alla fine credo che per le occasioni create e per il gioco sviluppato abbiamo meritato sul campo la vittoria".