Crotone: Zenga felice, vittoria meritata

ROMA, 17 DIC - "Ho visto un Crotone che vuole giocare e che alla fine credo abbia meritato di vincere". Walter Zenga torna a imporsi da allenatore nel campionato di Serie A: "Sono felice per tutti - dice - perché sono stati dieci giorni molto intensi. In campo i calciatori hanno mostrato la loro grande disponibilità e questo mi dà conforto per il futuro. La voglia e la determinazione dei calciatori ha permesso di avere un risultato positivo". Con 15 punti in classifica il Crotone resta fuori dalla zona retrocessione. Zenga però chiede ancora più attenzione e nessun rilassamento. "Ora - spiega - viene il difficile. Per mantenere questo livello dobbiamo allenarci tanto, sbagliare il meno possibile. Soprattutto dobbiamo pensare a noi senza guardare agli altri e portare più fieno in cascina. Basarsi su quello che fanno gli altri è come sentirsi dei perdenti".