Chievo: Maran, Crotone ha fatto meglio

CROTONE, 17 DIC - Per Rolando Maran il Crotone è ancora indigesto. Terza sconfitta su tre gare in Serie A. "Vogliamo bene al Crotone" scherza il tecnico del Chievo che però è polemico sul gol annullato ad Inglese all'80'. "Abbiamo fatto un gol regolare - dice - Per lo sforzo fatto nel secondo tempo meritavano il pareggio, invece torniamo a casa con niente". Secondo il tecnico l'errore del Chievo è stato quello di "essere andati dietro al Crotone e fatto quello che volevano loro. Abbiamo sofferto la prestazione anche fisica degli avversari e, soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a mettere in campo una prestazione ottimale". L'allenatore dei veneti non si appiglia ad episodi e riconosce che "oggi siamo andati vicini al risultato positivo se ci fosse stato dato il gol come buono, ma il giudizio non cambia: il Crotone ha fatto meglio di noi. Potevamo prenderci un pareggio che per reazione avremmo meritato, ma il Crotone ha fatto più di noi".