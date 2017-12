Genoa: Ballardini "Buon 1/o tempo

FIRENZE, 17 DIC - In casa Genoa il tecnico Ballardini è soddisfatto per la prestazione (soprattutto nel primo tempo) e il punto conquistato su un campo difficile come quello del Franchi di Firenze: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo ed abbiamo subito passivamente - ha sottolineato l'allenatore - Questo non mi piace, anche se c'è da considerare che la Fiorentina è veramente una squadra forte ed in salute. Detto questo bisogna essere più attivi nel condizionare gli avversari ad inizio azione". Sulla stessa lunghezza d'onde anche il portiere Perin: "Sono queste le prestazioni che dobbiamo fare, non solo fuori casa. È un punto importante e pesante per il nostro obiettivo, la salvezza. Sono molto contento, ci abbiamo messo umiltà e dobbiamo continuare su questa squadra. Dispiace per la sconfitta con l'Atalanta, ma oggi è un bel pareggio. Il mister sta facendo un ottimo lavoro ma la scossa è stata del gruppo".