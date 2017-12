Allegri, Dybala? Un po' panchina fa bene

ROMA, 17 DIC - "Dybala ancora in panchina? Oggi è entrato bene. Devo fare delle scelte, ci sono momenti in cui ai giocatori non vengono le cose, non sono in ottime condizioni. Fortunatamente ho altri giocatori importanti e poi ogni tanto fare un po' di panchina fa bene". Così Massimiliano Allegri, dai microfoni Premium Sport, sulla nuova esclusione del talento argentino dalla formazione iniziale della Juve. "Quando si va in panchina - aggiunge Allegri - ti girano un po' le scatole. Ma va bene così, l'importante è che reagisca". "Quando si è dentro una squadra devi togliere l'io e mettere dentro il 'noi' - spiega l'allenatore della Juve -. Le qualità di Paulo sono indiscutibili, a noi ci serve nelle migliori condizioni e sta ritrovando una buona condizione mentale e fisica. Lui non poteva tenere la media di inizio stagione ma è sereno e lavora bene".