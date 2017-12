Maradona, complimenti ad Hamsik

ROMA, 17 DIC - Arrivano attraverso i social i complimenti di Diego Armando Maradona a Marek Hamsik che ieri, segnando al Torino, lo ha raggiunto a quota 115 gol con la maglia del Napoli. ''Le mie congratulazioni a Marek Hamsik per aver raggiunto i 115 gol con il Napoli - scrive il pibe de orao in italiano e spagnolo sulle sue pagine ufficiali Instagram e Facebook - spero che continui a farne ancora molti per la gioia dei tifosi!!!#ForzaNapoliSempre''.