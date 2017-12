Serie A: Juve vince e va a -1 dal Napoli

ROMA, 17 DIC - la Juventus risponde al Napoli e vincendo a Bologna con un perentorio 3-0 si porta a un punto dalla formazione partenopea. Crolla il Milan di Gattuso che a Verona perde 3-0. Vittoria in extremis per il Sassuolo che grazie ad una rete di Matri vince in casa della Sampdoria. Tre punti pesanti quelli che conquista il Crotone che in casa, con un gol di Budimir, batte il Chievo. Pari senza gol tra Fiorentina e Genoa. Alle 18 si gioca Benevento-Spal; alle 20.45 Atalanta-Lazio chiude il programma della 17/a giornata. Questi i risultati: a Milano: Inter-Udinese 1-3 (giocata ieri) a Torino: Torino-Napoli 1-3 (giocata ieri) a Roma: Roma-Cagliari 1-0 (giocata ieri) a Verona: Verona-Milan 3-0 a Bologna: Bologna-Juventus 0-3 a Crotone: Crotone-Chievo 1-0 a Firenze: Fiorentina-Genoa 0-0 a Genova: Sampdoria-Sassuolo 0-1 a Benevento: Benevento-Spal (h.18.00) a Bergamo: Atalanta-Lazio (h.20.45).