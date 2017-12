Torino: Ansaldi sarà operato

TORINO, 17 DIC - Intervento chirurgico per Christian Ansaldi. Il terzino argentino del Torino, che dopo 15' della sfida con il Chievo Verona del 20 novembre si è procurato una lesione mio-tendinea al retto femorale distale della coscia destra, sarà sottoposto domani mattina ad intervento di ernia inguinale destra a Monaco di Baviera dalla professoressa Ulrike Muschaweck, come si evince dalla comunicazione ufficiale pubblicata sul sito della società. Nella giornata di oggi terapie per Bonifazi e Ljajic, che sarà sottoposto in seguito agli esami strumentali per definire l'infortunio rimediato ieri sera, mentre Barreca ha svolto lavoro personalizzato per un trauma contusivo al piede sinistro.